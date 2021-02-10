الامارات | حاكم عجمان: الإمارات تشهد مرحلة تاريخية فريدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان: الإمارات تشهد مرحلة تاريخية فريدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن هذا اليوم يعتبر استثنائياً لحدث عظيم في تاريخ دولتنا والأمة العربية والإسلامية، بوصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، وقال سموه إن هذا الإنجاز جاء نتيجة شجاعة وصبر قيادتنا وأبنائنا وبناتنا، للارتقاء باسم الإمارات عالياً في مجال العلوم والفضاء واكتشاف المريخ، من أجل صنع مستقبل واعد ومبهر في مجال الفضاء، والدخول إلى عالم من الاكتشافات العلمية، والإسهام في خدمة البشرية، ما يرسخ مكانة دولتنا عالمياً، ويدعم مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها على كل الصعد.

وقال سموه في كلمة بمناسبة وصول «مسبار الأمل» إلى مدار المريخ: «تشهد الإمارات مرحلة تاريخية فريدة، تسجل فيها إنجازات وطنية جليلة ونجاحات علمية وعملية تبهر العالم، وتبرهن على جدية الشعب الإماراتي وأبنائه وبناته في الارتقاء عالياً باسم الوطن في مجال العلوم والفضاء ومختلف المجالات الأخرى».

وأضاف سموه: «يسرنا في هذا اليوم التاريخي، التاسع من فبراير 2021، أن نبدي للعالم فرحتنا وفخرنا وابتهاجنا بإنجاز أبنائنا وبناتنا». وقال سموه: «اختص الله تعالى دولتنا الحبيبة بقيادة رشيدة، تملك رؤية سديدة وتطلعات وجيهة في الاستثمار بالقوى البشرية والعقول الوطنية والأفكار العميقة، ويطيب لنا بمناسبة وصول (مسبار الأمل) إلى مدار المريخ، وانطلاقه في أداء مهامه المطلوبة، أن نقدم أسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى إخواني حكام الإمارات، وجميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن».

وأضاف سموه: «يعكس مشروع (مسبار الأمل) مستوى الثقة العالية التي يتمتع بها شباب دولة الإمارات من قِبَل القيادة، التي تؤمن بدورهم المحوري في تعزيز مسيرة التنمية وحركة التطور التي تشهدها الدولة».

- «مسبار الأمل» يعكس مستوى الثقة العالية التي يتمتع بها شباب الإمارات من قِبَل القيادة.

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