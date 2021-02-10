الامارات | حاكم الشارقة: طموح الإمارات لا حدود له

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: طموح الإمارات لا حدود له والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن طموح دولة الإمارات لا حدود له، ومساعيها المباركة في خدمة البشرية كانت شغلها الشاغل منذ قيام اتحادها قبل 50 عاماً من اليوم، وكان الإنسان هو محور اهتمامها وأساس تنميتها.

وتابع سموه أن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستثمار الأمثل هو استثمار العقول والقدرات البشرية، وأثبت أبناؤها وبناتها أن رهان القادة المؤسسين، رحمهم الله، بهم كان في محله، فها هم اليوم يرفعون راية الدولة والعرب إلى الفضاء، وينقشون اسم دولة الإمارات في تاريخ الفضاء، كأول دولة عربية تصل إلى الكوكب الأحمر.

وقال سموه: «إننا لنفخر بوصول (مسبار الأمل) لكوكب المريخ، كونه سيشكل منعطفاً تاريخياً مهماً في مسيرة العلوم والمعارف العالمية، ويقدم خدمات جليلة للبشرية والعلماء والباحثين وطلبة العلم من مختلف أقطار العالم».

وأضاف سموه: «بهذه المناسبة نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية».

- الإمارات أدركت مبكراً أن الاستثمار الأمثل هو استثمار العقول والقدرات البشرية.

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