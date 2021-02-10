الامارات | حاكم أم القيوين: «مسبار الأمل» فخر لكل العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم أم القيوين: «مسبار الأمل» فخر لكل العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة نجاح المهمة التاريخية «مسبار الأمل» لاكتشاف كوكب المريخ.

وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين في تصريح له بهذه المناسبة: «(مسبار الأمل) حقق حلم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالوصول إلى الفضاء، حيث قامت القيادة بالسير على خطى الشيخ زايد، وعملت على تأهيل الكوادر الوطنية التي أشرفت على تخطيط وإدارة وتنفيذ مشروع (مسبار الأمل)، الذي يشكّل ترجمة حقيقية لرؤية قادة الدولة بأن لا شيء مستحيل، هذا الشعار الذي حمله المسبار معه إلى الفضاء الخارجي».

وأكد سموه أن مشروع «مسبار الأمل» يعد محطة مضيئة في سجل إنجازات دولة الإمارات، التي تميزت بها عبر السنوات الماضية في مختلف القطاعات.

وأشار صاحب السمو حاكم أم القيوين إلى أن استكشاف كوكب المريخ عبر «مسبار الأمل» الإماراتي، يعد فخراً لكل العرب، وإنجازاً علمياً يحلق باسم دولة الإمارات عالياً بين جميع الأمم، ويؤكد أن مجالات علوم الفضاء وشتى العلوم ليست حكراً على أحد، بل هي باب مفتوح لكل الطامحين والمبتكرين والمجتهدين، وهذا ما أكده أبناء الإمارات الذين عملوا على إطلاق «المسبار».

وأكد سموه أن هذا الإنجاز التاريخي سيشكل نقلة نوعية في دراسة علوم الفضاء، وتعزيز مكانة دولة الإمارات شريكاً عالمياً في تطوير المعرفة البشرية، والمشاركة الفاعلة في دعم الأبحاث والدراسات والبحوث العلمية، التي ستقود إلى اكتشافات علمية كبيرة قد تكون سبباً في إحداث تغييرات كبرى في طبيعة حياتنا على كوكب الأرض.

«مسبار الأمل» محطة مضيئة في سجل إنجازات دولة الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news