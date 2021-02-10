نورة الكعبي: مسبار الأمل محطة جديدة في مسيرة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، إن دخول مسبار الأمل إلى مداره الذي يأتي في خضم استعدادنا للاحتفاء بالخمسين عاماً القادمة، محطة جديدة في مسيرة دولة سيرة إنجازاتها لا تتوقف، تصل وتواصل إلى سقف آخر من أحلامها التي ستغدو بعد فترة إنجاز آخر.

وأضافت معاليها، بمناسبة وصول مسبار الأمل إلى مساره: إنها الإرادة التي تُصر على ارتياد المدارات الأبعد، وبذات الإرادة الحيّة النابضة ستواصل ارتياد الآفاق الواعدة أمامها، وجزء من تصميمنا على أن نُصمم مستقبلاً يليق بأجيالنا، وأن نخوض الرهان إلى آخره.

وتابعت قولها: «حبانا الله في دولة الإمارات بقيادة واعية، متفهمة وداعمة، وحاضنة للطاقات الوطنية الشابة الخلّاقة، إنها توليفة الجدارة، والجديرة بأن نمضي من خلالها إلى المستقبل الواعد ونستقدمه».

وأكدت أن هذهِ الروح التي تسود البلاد حالياً فرحةً بهذا الإنجاز، هي مقاربة لروحية الريادة التي سنخوض بها الخمسين عاماً القادمة، نُراكم المزيد من الإنجازات التي هي بلا شك إنجازات عظيمة، لكنها تبقى أجزاء من الصورة الأشمل التي نتطلع إليها.. المئوية الأولى.



