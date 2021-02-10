الامارات | إغلاق مقهى وتغريمه 60 ألف درهم لمخالفة الإجراءات الاحترازية بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مقهى وتغريمه 60 ألف درهم لمخالفة الإجراءات الاحترازية بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مقهى، مع تغريمه، لإعادة مخالفته قرار الغلق والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، رئيس فريق إدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، إن قرار إغلاق المقهى جاء من خلال متابعة التزام المنشآت التجارية والاقتصادية بقرار غلق المنشآت بعد الساعة 12 ليلاً، حيث شوهد المقهى يمارس نشاطه حتى الساعة الثانية صباحاً، وتبين أنه لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتمت مخالفته وإغلاقه لمدة شهر، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن المقهى أزال ملصق الأقفال المعتمد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية، وعاد إلى ممارسة نشاطه بشكل طبيعي دون إذن مسبق، وتمت مخالفته بـ10 آلاف درهم لإزالة الملصق، و50 ألف درهم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة، وتم إغلاقه مرة أخرى.

ودعا إلى أهمية التزام كل المنشآت في إمارة عجمان بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والمحافظة على اشتراطات الصحة العامة، مع تأكيد أن جهات الاختصاص لن تتهاون مع كل من لا يلتزم بالاشتراطات المحددة.

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