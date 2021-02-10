الامارات | إجراءات جديدة للتصدي لـ«كوفيد-19» في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات جديدة للتصدي لـ«كوفيد-19» في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في الشارقة عن إجراءات جديدة، تساعد على التصدي لجائحة «كوفيد-19» على مستوى إمارة الشارقة، وجاءت باعتماد الطاقة الاستيعابية لسعة وسائل النقل العام بنسبة 50%، والمراكز التجارية بنسبة 60%، ودور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50%، والصالات الرياضية بنسبة 50%، والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 70%، وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 50%، وتأجيل الحفلات الغنائية والموسيقية لمدة أربعة أسابيع، قابلة للتمديد حسب تطورات الوضع.‏

كما تم تحديد نشاط المطاعم والمقاهي ‏بعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من أربعة أشخاص، باستثناء أفراد العائلة الواحدة، مع إلزام مقدمي الخدمة بإجراء الفحص كل أسبوعين، ويستثنى من ذلك المطعمون ضمن برنامج التطعيم الوطني، والمتطوعين في التجارب السريرية للقاحات «كوفيد-19».

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