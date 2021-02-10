الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق مطعم «بلو لاند» لتدني مستوى النظافة

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تغلق مطعم «بلو لاند» لتدني مستوى النظافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق مطعم «بلو لاند» في العين، بسبب تدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وخطورة ذلك على الصحة العامة.

وأفادت الهيئة في تقرير الرقابة الغذائية بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، وتكرار وجود بنود عالية الخطورة دون محاولات جادة لعمل إجراء تصحيحي من قبل مسؤول المنشأة، حيث حرر المفتشون ثلاث مخالفات لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، ورغم تعاقب التفتيش والتنبيه المتكرر لمسؤول المنشأة لم يتم الالتزام بتصويب المخالفات المتكررة، ما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق يستمر طالما وجدت أسبابه، ويسمح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة.

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