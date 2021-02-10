الامارات | «طرق دبي» تلغي الرسوم الشهرية لمركبات خدمة «عونك»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تلغي الرسوم الشهرية لمركبات خدمة «عونك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسهيلات جديدة، للشركات الراغبة في التقديم على خدمة «عونك»، الخاصة بنقل الركاب من ذوي الحالات المرضية غير الطارئة، التي لا تستدعي طلب سيارات الإسعاف لنقلها إلى المستشفيات والمراكز والجهات الطبية، إلى جانب نقل أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات مُيسّرة تسهم في راحة وإسعاد الشرائح المعنية، منها إلغاء الرسوم الشهرية على كل مركبة تقدم خدمة «عونك».

وقال مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، عادل شاكري: «هذه الخدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتُعنى بالمريض الذي أجريت له عملية في المستشفى، ويتطلب علاجه استكمال راحته في المنزل، والمريض الذي تم تقييمه من قبل الطبيب وتقرر نقله إلى أحد المستشفيات لمتابعة العلاج، إلى جانب الحالات المرضية التي تحتاج إلى نقلها من مستشفى إلى آخر بناءً على توصية طبية، وكذلك المريض الذي يرغب في الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات من وإلى مقر الإقامة لمراجعة الطبيب، إلى جانب أصحاب الهمم وكبار المواطنين والمقيمين في دبي، مقابل رسوم يدفعها أصحاب الحالات للشركة المعنية».

وأضاف: «تم تقديم تسهيلات عدة للشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط، مقارنة بالشروط التي كانت معتمدة، حينما تم إطلاق الخدمة عام 2014، حيث أصبح التقديم عليها الآن دون رسوم شهرية على كل مركبة، كما كان من قبل، كما تم خفض الحد الأدنى من المركبات لهذا النشاط من 10 مركبات إلى مركبتين فقط، وأن تقديم الشركات على خدمة (عونك) يتم عبر تصريح، بدلاً من عقود الامتياز».

وأوضح أن التقديم يتم عبر إيميل مراسلات «[email protected]»، بعد توفير البيانات اللازمة من مقدم الطلب، ليتوجه بعد ذلك لإدارة أنشطة النقل التجارية بالهيئة، ليحصل على التصريح المطلوب بعد استيفاء الشروط المعتمدة، ليتوجه بعدها إلى «اقتصادية دبي» للحصول على الترخيص.

وأضاف شاكري: «يجب أن يتوافر بالمركبات، محل النشاط، كرسي متحرك مزود بأحزمة تضمن توازن الحالة المنقولة، إلى جانب توفير مهبط ومصعد لسهولة دخول وخروج الشخص المعني».

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