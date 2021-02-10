الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كمامة

لاحظ زوّار لمراكز تسوق وصالونات حلاقة للرجال في عجمان، عدم تقيد بعض الزوّار بالإجراءات الاحترازية، لاسيما ارتداء الكمامة، ما يُعد استهتاراً بصحة وسلامة أفراد المجتمع، ودعوا الجهات المعنية إلى إلزام العاملين في تلك الصالونات بمنع دخول غير الملتزمين.

لوحات

اشتكى سكان بمنطقة القليعة في الشارقة عدم وضع لوحات إرشادية بشأن الإصلاحات الجارية في المنطقة، موضحين أنه في فترة المساء تكون الرؤية شبه معدومة بسبب عدم وجود أعمدة إنارة، ما يلحق الضرر بالمركبات التي تمرّ في المنطقة.

اشتراك

فوجئ متعامل مع بنك إسلامي بتلقيه رسالة اشتراك في إحدى الخدمات الخاصة بالبنك من دون طلب منه، موضحاً أنه تواصل مع خدمة العملاء التي أكدت أنه سيتم رفع شكوى بخصوص إيقاف الاشتراك وردّ جزء من المبالغ التي تم خصمها منه، قبل أن يتكرر الأمر نفسه في الشهر الجاري بخصم المبلغ الخاص بالاشتراك.

ضمان

طالب متسوقون شركات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية بتمديد فترة الضمان على الأجهزة المبيعة، لافتين إلى أن معظم هذه الشركات توفر الضمان الإضافي، مقابل مبالغ مالية كبيرة تحدد بعدد السنوات.

أعطال

قال قراء إنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة من قيمة الضمان بعد إخلاء عقاراتهم السكنية، جراء أعطال سببها سوء جودة الأدوات الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي المستخدمة، لافتين إلى أنها تتعرض للضرر بمرور أسابيع فقط على استخدامها، مطالبين بمعايير صيانة ذات جودة عالية تكون ملزمة لشركات إدارة العقارات.

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