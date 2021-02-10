الامارات | حبس موظف تحرش بطفل في «الألعاب المائية»

شكرا لقرائتكم خبر عن حبس موظف تحرش بطفل في «الألعاب المائية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس موظف (خليجي - 23 عاماً) ثلاثة أشهر، بتهمة هتك عرض طفل في الـ14 من عمره، وذلك أثناء وجود الأخير مع أقرانه في الحديقة المائية، مسبباً له صدمة نفسية، وحرجاً بالغاً، ومخاوف، بحسب النيابة العامة في دبي.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان في إحدى الحدائق المائية في دبي مع أبناء خالته وخادمتين، وأثناء قيامه بالانزلاق عبر أسطوانة مائية، لاحظ أن المتهم يلاحقه هو وأبناء خالته، ثم اقترب منه ولمس منطقة حساسة من جسده، فصده على الفور ونهره، لكن المتهم رماه بالماء كأنه يمزح معه، ثم لحق به مجدداً عند لعبة أخرى، فنادى الطفل ابن خالته الأكبر سناً، وحكى له ما حدث، وكان في حالة صدمة وحزن، ويشعر بالتوتر، فاتصلا بوالدتيهما، وأبلغا الشرطة بالواقعة.

من جهته، قال شاهد من شرطة دبي إنه تولى التحقيق في الواقعة، والاستماع إلى إفادة المجني عليه، وكذلك المتهم الذي أقر في تحقيقات النيابة بأنه لمس جسم الطفل بالخطأ، لكن المحكمة قضت بإدانته بعد تثبتها من الأدلة.

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