«الصحة»: إعفاء المواطنين والمقيمين من رسوم فحص «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إعفاء المواطنين والمقيمين من أصحاب الإقامات السارية من رسوم خدمة فحص (Pcr) أو ما يعرف بمسحة الأنف للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد.

ويطبق هذا القرار الذي أصدره معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، على مراكز الرعاية الصحية والمرافق الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تقدم خدمات الفحص للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، من دبي وحتى الفجيرة.

ويبدأ العمل بالقرار الوزاري، الذي يحمل رقم 21 لسنة 2021، من تاريخ صدوره في السابع من فبراير الجاري (الأحد الماضي)، وأشير في القرار إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراء بناءً على مقتضيات الصحة العامة، ويبلغ به من يلزم لتنفيذ أحكامه.