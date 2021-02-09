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حلم زايد يتحقق.. وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول المريخ

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ابوظبي - سيف اليزيد - إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي تحققت لدولتنا الحبيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة ، بوصول مسبار الأمل لمداره حول كوكب المريخ.

هذا الإنجاز جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وخامس دولة تصل إلى المريخ، في إنجاز عربي وعالمي غير مسبوق .

وقد تحقق حلم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبعد 6 سنوات من بدء العمل في مشروع مسبار الأمل، بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر والذي يصادف الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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