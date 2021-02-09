حلم زايد يتحقق.. وصول «مسبار الأمل» إلى مداره حول المريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي تحققت لدولتنا الحبيبة، دولة الإمارات العربية المتحدة ، بوصول مسبار الأمل لمداره حول كوكب المريخ.

هذا الإنجاز جعل دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية وخامس دولة تصل إلى المريخ، في إنجاز عربي وعالمي غير مسبوق .

وقد تحقق حلم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وبعد 6 سنوات من بدء العمل في مشروع مسبار الأمل، بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل للكوكب الأحمر والذي يصادف الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.