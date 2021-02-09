مغردون: مسبار الأمل فخر واعتزاز

ابوظبي - سيف اليزيد - تفاعل مغردون مواطنون وعرب، خلال الساعات الماضية، مع اقتراب وصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، مؤكدين ثقتهم بنجاح المهمة الاستكشافية العلمية وما لها من فوائد على صعيد المعرفة والعلوم في المستقبل للإمارات والمنطقة العربية والعالم أجمع.

وأطلق مغردون أوسمة (هاشتاجات) عدة مثل #مسبار الأمل و#العرب إلى المريخ و#بالتوفيق مسبار_الأمل تفاعلاً مع الحدث الذي استحوذ على اهتمام العلماء والأكاديميين في مجال علوم الفضاء عالمياً.

وغرد مروان بن جاسم السركال على حسابه بتويتر، قائلاً: «بإذن الله سوف يصل مسبار الأمل»، مضيفاً وسماً يحمل كلمات #مسبار الأمل فخر واعتزاز_دولتي.

وقال عيسى بن عبدالله، في تغريدة أخرى كتبها باللغة الإنجليزية: «بعد ساعات قليلة تفصلنا عن لحظة تاريخية. يمكن أن ننتظر لنرى اللحظة العظيمة للوصول إلى الكوكب الأحمر».

وغردت آمنة الحمادي قائلة: «مسبار الأمل فخر واعتزاز دولتي»، معبرة عن فخرها وفرحتها بهذا الإنجاز الذي اقترب ليضع اسم الإمارات والعرب على سطح المريخ.

وقال علي الشوك، عراقي في تغريدة له: «أبراج بغداد ومتحف العراق تضيئ بمعالم مسبار الأمل الإماراتي الذي اقترب من المريخ».

وتفاعلت أمنية مؤمن، سيدة عربية، مع الحدث، وغردت على حسابها بتويتر، قائلة: «إنه أمر يدعو إلى الفخر عندما أستيقظ هذا الصباح وأنا أعيش في دولة الإمارات التي تصل بمسبار الأمل إلى المريخ».

وغردت فاطمة كلداري، قائلة: «اليوم الحلم أصبح حقيقة أن يصل العرب إلى المريخ».

وقال عبدالله الشامسي، في تغريدة: «إن مسبار الأمل سيدخل مجال المريخ يوم التاسع من فبراير وبعد ساعات من الآن، كل التمنيات بالتوفيق لفريق العمل العظيم وراء هذا الحدث التاريخي الذي يسجل إنجازاً علمياً لدولة الإمارات والعرب والعالم أجمع».

وقال يوسف الزعابي، في تغريدة: «ضع علامة على مفكرة التواريخ ليوم التاسع من فبراير 2021 حيث يصل مسبار الأمل... ولا شيء مستحيل... والعرب إلى المريخ».

وغرد صالح أهلي، على وسم #مسبار_الأمل، قائلاً: «المستحيل أصبح ممكناً في دولة الإمارات العربية المتحدة.. فخور أنني إماراتي».

وقالت جنين جيتي، في تغريدة: «اليوم حلم رجل عظيم أصبح حقيقة تحت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الآن، كل الدعوات الصادقة للإمارات في هذه المناسبة الرائعة وكل الأمنيات للشعب الإماراتي في هذا الحدث العظيم. الآن وبعد ساعات يصل مسبار الأمل.. لنأمل دائماً إلى الأفضل بارك الله في الإمارات».

وقال شربل سريبي، لبناني: «إن تحويل الرؤية إلى واقع هو معنى القيادة.. كل الأمنيات لمهمة مسبار الأمل بالنجاح».



