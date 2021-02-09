الامارات | بالفيديو.. 15 ألف درهم غرامة لكل مشارك في حفل خاص داخل شقة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. 15 ألف درهم غرامة لكل مشارك في حفل خاص داخل شقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت شرطة دبي بالتعاون مع إدارة السياحة مخالفات بقيمة 50 ألف درهم لمنظم حفل خاص في شقته دون أن يلتزم وضيوفه بإجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازية منها ارتداء الكمامة، وتم تغريم كل مشارك 15 ألف درهم، وذلك بفضل تعاون من أفراد الجمهور أبلغوا عن تلك المخالفات في إطار مشاركة مجتمعية فاعلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) وضبط المخالفين.

وجاء ذلك بعد يوم من قيام شرطة دبي بالتعاون مع دائرة السياحة، اليوم، بإغلاق مخيم صحراوي نظم تجمع دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت القيادة العامة بشرطة دبي، أنه جرى فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم على المنظم وغرامة بقيمة 15 ألف درهم لكل مشارك في المخيم.

كما حررت شرطة دبي بالتعاون مع «دائرة السياحة» مخالفات بقيمه 50 ألف درهم لعدد من الأشخاص أقاموا حفلة خاصة على متن يخت تجاري من دون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتم ايقاف رخصة الجهة المشغلة لليخت لمدة شهر.

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، عبر الاتصال بالرقم المجاني 901 أو عبر خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية.

وأكدت أنها خصصت الرقم 901 وخدمة «عين الشرطة» من أجل تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في إطار الحرص على سلامة المجتمع وحمايته، مشيرةً إلى أن الجميع مسؤول وشريك في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز الإجراءات الاحترازية، من خلال حرصهم على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضحت أن مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة يستقبل البلاغات المُقدمة من أفراد الجمهور من خلال موظفين مُختصين، يعملون على مدار 24 ساعة، ويحرصون على سرعة الاستجابة للحالات والبلاغات.

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