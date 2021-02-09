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الامارات | بث مباشر للحظات وصول مسبار الأمل للكوكب الأحمر

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مروة سليم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر للحظات وصول مسبار الأمل للكوكب الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارات اليوم عبر منصات التواصل الإجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" بثاً مباشراُ للفعالية الإعلامية للحظات وصول مسبار الأمل لمدار كوكب المريخ.

ونظم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة فعالية إعلامية كبرى في محيط برج خليفة بدبي لمتابعة هذه المرحلة التاريخية في مسيرة دولة الإمارات، وتسليط الضوء على المرحلة الأصعب من المهمة وهي دخول المسبار لمدار المريخ.

ويصل مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط حول المريخ عند الساعة 7:42 مساءً بتوقيت الإمارات، فيما يبدأ البث الحي لعملية الدخول إلى المدار عند الساعة السابعة مساء.

البث المباشر على الرابط التالي:

https://www.emiratesmarsmission.ae/live/

رابط البث المباشر على "أنستغرام"

https://instagram.com/emaratalyoum/live/17937017491461680?igshid=un3x3do24dsq

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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