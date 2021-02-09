الامارات | وكالة الفضاء الروسية : وصول "مسبار الأمل" إلى وجهته يمثل إنجازا مهما

شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء الروسية : وصول "مسبار الأمل" إلى وجهته يمثل إنجازا مهما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية أن وصول مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ " مسبار الأمل " إلى وجهته يمثل إنجازا مهما حتى وإن لم يدخل إلى مدار الكوكب الأحمر.

وقالت الوكالة الروسية في بيان لوكالة أنباء الإمارات " وام " اليوم إن مهمة " مسبار الأمل " نجحت بالفعل بغض النظر عن نتائج سائر مراحل المهمة ونهنئ دولة الإمارات على هذا الإنجاز العظيم.

ولفتت إلى أن " مسبار الأمل " أثبت للعالم أن الطموح والشغف المصحوب بالإرادة السياسية يمكنه أن يدفع دولة شابة للانضمام إلى نادي القوى العالمية في مجال بحوث الفضاء.

ونوهت إلى أن "مسبار الأمل" يتشابه إلى حد كبير مع خططنا المستقبلية لاستكشاف الكوكب الأحمر والحصول على أية بيانات ذات صلة من وسائل علمية مختلفة سيعزز فهمنا للظواهر الطبيعية التي يشهدها هذا الكوكب بطبيعة الحال.

ويعتبر الاتحاد السوفيتي سابقا أول من أرسل مهمات لاستكشاف الكوكب الأحمر في عام 1971 ثم 1973 ثم الولايات المتحدة التي أرسلت 8 مهام ناجحة لاستكشاف المريخ بين عامي 1976 و2018 .

وانضم كل من الاتحاد الأوروبي في عام 1993 والهند في عام 2014 إلى مجموعة الدول التي أرسلت مهمات فضائية ناجحة لاستكشاف الكوكب الأحمر، وإذا نجح " مسبار الأمل " في الوصول إلى كوكب المريخ، ستصبح دولة الإمارات العضو الخامس في هذا النادي .

ولفت بيان الوكالة الروسية إلى أن مهمات استكشاف الفضاء تتطلب تعزيز التعاون الدولي، وكلما زاد عدد الدول التي تمتلك قدرات تمكنها من استكشاف الفضاء كلما زادت الاستفادة العالمية من هذه المهمات، منوها إلى أن مهمات استكشاف الكواكب دائما ما تنطوي على العديد من التحديات، إذ أن إطلاق مهمة واحدة يتطلب أعواما من البحث والعمل الجاد.

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