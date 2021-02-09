الامارات | وفاة 4 عمال وإصابة 9 أخرين إثر تدهور حافلة عمال صغيرة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 عمال وإصابة 9 أخرين إثر تدهور حافلة عمال صغيرة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهمت جهود دوريات الاختصاص بشرطة الشارقة، وجناح الجو والإسعاف الوطني بالشارقة في الحفاظ على سلامة مستخدمي شارع خورفكان الجديد وإنقاذ عدد من العمال بعد تدهور حافلتهم ، نتيجة الانحراف المفاجئ الذي أسفر عن وفاة أربعة عمال من الجنسية الآسيوية، وإصابة (9) آخرين كانوا جميعاً ضمن ركاب الحافلة.

وفور وقوع حادث تدهور الحافلة الصغيرة لنقل العمال تم إغلاق الشارع من الاتجاهين، وذلك للسماح للطائرة المروحية التابعة لجناح الجو بالشارقة من نقل المصابين، واحتواء الآثار الناجمة عنه..

وقال رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة، الرائد عبدالله المنذري أن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات عند الساعة 6:10 من صباح اليوم الثلاثاء، يفيد بوقوع حادث تدهور حافلة صغيرة تابعة لإحدى الشركات بشارع خورفكان الجديد عند تقاطع السيوح بالاتجاه إلى تقاطع طوي السامان، وكانت تقل ( 14) راكباً، اضافة للسائق، حيث انتقل لموقع الحادث فور تلقي البلاغ دوريات المرور وأعضاء من لجنة الحوادث المرورية بشرطة الشارقة، والاسعاف الوطني، وطائرة تابعة لجناح الجو بالشارقة، حيث باشر المختصين في انقاذ المصابين، كما قام أفراد الدوريات بإغلاق الطريق على المسارين للسماح للطائرة وسيارات الإسعاف باخلاء المصابين ونقلهم لعدد من المستشفيات بالإمارة، والإمارات المجاورة، واحتواء الآثار الناجمة عن الحادث في المكان.

وأوضح الرائد المنذري أنه قد تبين من خلال المعاينة والتخطيط الأولي، أن الحادث وقع بسبب الانحراف المفاجئ، ونتج عن ذلك وفاة (4) عمال من ركاب الحافلة مباشرة بموقع الحادث، وإصابة (9) عمال آخرين تراوحت إصاباتهم بين البليغة، والمتوسطة، والبسيطة.

وبينت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها تأسف لوقوع مثل هذا الحادث، وتدعو قائدي المركبات إلى التركيز أثناء القيادة وعدم الانشغال بغير الطريق، وبضرورة التقيد بالسرعات المحددة لكل شارع، خاصة عند التقاطعات والمنعطفات والمنحنيات والأنفاق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات، متمنية السلامة للجميع.

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