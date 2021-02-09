البحرين.. تغطية خاصة لوقائع الوصول التاريخي لمسبار الأمل إلى المريخ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن تلفزيون البحرين عن نقل وقائع الوصول التاريخي لمسبار الأمل إلى كوكب المريخ على الهواء مباشرة في تمام السابعة من مساء اليوم ، في تغطية خاصة تتضمن جملة من التقارير الإخبارية والاستضافات لتسليط الضوء على هذا الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

و أكد السيد عبدالرحمن خالد المدفع مدير إدارة الأخبار في وزارة الإعلام البحرينية - في تصريح بهذه المناسبة بثته وكالة الأنباء البحرينية - أنه تنفيذًا لتوجيهات سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام البحريني، تم إعداد هذه التغطية الخاصة احتفاءً بإنجاز الإمارات باعتباره إنجازًا وطنيًا لمملكة البحرين، تجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين و دولة الإمارات العربية المتحدة.