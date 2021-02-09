التعليم في عجمان «عن بُعد» 100% احترازياً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة عجمان، تعليق الدراسة في المدارس ودور الحضانة الحكومية والخاصة على نطاق الإمارة وتحويلها من نظام التعليم التقليدي الحضوري إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%.

وبمتابعة آخر التطورات والمستجدات ونتائج المؤشرات الصحية في الإمارة، توجب تعليق كافة الأنشطة التعليمية في منشآت المدارس ودور الحضانة في إمارة عجمان لتطبيق التباعد الاجتماعي واستمرار نظام التعليم عن بُعد.

وأكدت الوزارة في بيانها أنه سيتم استئناف الدراسة في المنشآت التعليمية حال تحقيق المؤشرات الصحية المناسبة وتعافي الوضع العام، وفقاً للبروتوكولات الصحية المعتمدة في الدولة ونتائج التقييم الدوري المستمر.