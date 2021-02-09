مجالس الضواحي: 10 أشخاص فقط في المناسبة الاجتماعية الواحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

في إطار تنسيقها مع لجنة الشارقة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والقيادة العامة لشرطة الشارقة، أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى عن أبرز تحديث للتعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ المناسبات الاجتماعية في المنازل ومجالس الضواحي.

وحثت الدائرة جميع أفراد المجتمع في إمارة الشارقة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة باستمرار والتباعد الجسدي واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، وأشارت دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى أن تلك التحديثات تتضمن إقامة المناسبات والأفراح بواقع (10) أشخاص فقط في مكان الحفل، سواءً بالمنزل أو مجلس الضاحية، بفاصل (4) أمتار مربعة للشخص الواحد من المساحة الكلية.