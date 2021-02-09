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مجالس الضواحي: 10 أشخاص فقط في المناسبة الاجتماعية الواحدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)
في إطار تنسيقها مع لجنة الشارقة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والقيادة العامة لشرطة الشارقة، أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى عن أبرز تحديث للتعليمات والتدابير الاحترازية للتصدي لانتشار خلال تنفيذ المناسبات الاجتماعية في المنازل ومجالس الضواحي.
وحثت الدائرة جميع أفراد المجتمع في إمارة الشارقة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة باستمرار والتباعد الجسدي واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، وأشارت دائرة شؤون الضواحي والقرى إلى أن تلك التحديثات تتضمن إقامة المناسبات والأفراح بواقع (10) أشخاص فقط في مكان الحفل، سواءً بالمنزل أو مجلس الضاحية، بفاصل (4) أمتار مربعة للشخص الواحد من المساحة الكلية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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