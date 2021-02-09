"ختم المريخ" يرحب بالقادمين لمطارات دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

اعتاد الملايين من زوار دولة الإمارات من مختلف أنحاء العالم على مشهد ابتسامة موظفي وموظفات مطاراتها وإجراءاتها الميسّرة والذكية ومفاجآتها التي ترحب بهم من جهات العالم الأربع، لكن القادمين إلى الدولة عبر مطارات دبي أمس، سيحملون معهم ذكرى جميلة تؤرخ وصول «مسبار الأمل» الذي أطلقته دولة الإمارات قبل حوالي سبعة أشهر نحو كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية علمية عربية لاستكشاف الكواكب.

ولدى وصولهم إلى بوابات دخول المسافرين، تزامناً مع هذا الحدث الاستثنائي في تاريخ دولة الإمارات والمجتمع العلمي العالمي المعني باستكشاف الفضاء، وبالتزامن مع وصول مسبار الأمل إلى مداره حول الكوكب الأحمر وبدء مهامه العلمية التي ستثري المعرفة البشرية، سيجد زوار الدولة والقادمون عبر مطارات دبي «ختم المرّيخ» الأول من نوعه في العالم يزين صفحات جوازات سفرهم بحبر خاصٍ جداً، هو «حبر المريخ» الفريد في فكرته وتكوينه والمصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر.