المدرسة العالمية الهندية الدولية دبي تعلن عن منح دراسية متميزة للصفوف العليا

– تعلن المدرسة العالمية الهندية الدولية دبي عن برامج منح ومزايا محفزة لجميع الصفوف. تقدم هذه المنح والمزايا للطلاب المتفوقين المستحقين لها في مختلف المجالات، كما نوفر المنح القائمة على الاعتبارات الاقتصادية لعدد من الطلاب لتشجيع استمرار التعليم في الفصول الدراسية.

صممنا منحة المواطن العالمي ومنحة الجدارة العالمية للاستعداد للمستقبل لطلاب الصفوف العليا: من الصف السابع حتى الصف العاشر، لمنح الطلاب المتميزيين المستحقين لهذه المنح فرصة غير مسبوقة للحصول على تجربة تعلم مرموقة. بينما تُقدم منحة المواطن العالمي المميزة للطلاب المتفوقين من المنطقة وتعمل على تمكين الطلاب من النمو والتقدم؛ أي تمثل هذه المنحة نقطة انطلاق لهم، نقدم أيضًا منحة الجدارة العالمية للاستعداد للمستقبل للطلاب؛ كل حسب بلد إقامته. في الواقع، تضم هاتين المنحتين العديد من المزايا والمعايير الفرعية مثل تقديم إعفاءات كبيرة من الرسوم وتقديم قيم المنح للطلاب المستحقين.

بالنسبة لطلاب الصفوف من الصف الأول وحتى الصف العاشر، يمكنهم الاختيار من برامج المنح التالية: منحة التنمية الشاملة 9GEMS، ومنحة دكتور أبو بكر زين العابدين عبد الكلام للمهارات العالمية، ومنحة زايد غاندي للجدارة الشاملة.

تعتمد منحة التنمية الشاملة 9GEMS على مبادئ منهجية التدريس الشاملة الحائزة على العديد من الجوائز والتي تُسَخِّر نقاط القوة الكامنة لدى الطلاب لتجعلهم مواطنين عالميين ذوي عقول متفتحة يتمتعون بفرصة للمنافسة في أي من المهارات المحددة في النموذج التعليمي 9GEMS على المستوى الوطني.

تركز منحة دكتور أبو بكر زين العابدين عبد الكلام للمهارات الدولية على ميل الطلاب الطبيعي نحو الأجهزة والتطبيقات والأدوات الرقمية، وتعمل على تمكينهم في هذا المجال من سن مبكرة للغاية، وحثهم على إحراز المزيد من التقدم والتميز.

وفيما يتعلق بمنحة زايد غاندي للجدارة الشاملة، فهي تعمل على دعم الطلاب وتحفيزهم من خلال تخفيف الأعباء المالية للتعليم عن أولياء الأمور.