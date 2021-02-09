أسبوع من تجارب الحياة البرية الاستوائية في "ذا جرين بلانيت"

أعلنت "ذا جرين بلانيت"، الغابة المطيرة الوحيدة من نوعها في دبي، اليوم عن إطلاق تجارب أسبوعية جديدة للحياة البرية للمقيمين والمستكشفين في مدينة دبي، لتتيح لهم فرصة الاستمتاع بالأجواء الساحرة للغابات الاستوائية في مكان مثالي للأطفال لتجربة أنشطة مختلفة في كل يوم من أيام الأسبوع.

وتشمل تجارب الحياة البرية الاستوائية الأسبوعية المخصصة لجميع الزوار من مختلف الأعمار ما يلي:

الأحد: الأطفال يطعمون الأسماك

سيتمكن المستكشفون الصغار خلال زيارتهم إلى "ذا جرين بلانيت" كل يوم أحد من الاستمتاع بتجربة ممتعة لإطعام أسماك السهم لدى شراء تذكرة دخول عامة.

حقيقة ممتعة: هل تعلم أن سمكة السهم معروفة بأنها تفترس الحشرات بإطلاق قطرات الماء من أفواهها؟

ويمكن للبالغين الزوار أيضاً الاستمتاع بقهوة ستاربكس مجاناً لدى شراء تذكرة دخول عامة بينما يقوم الأطفال بإطعام الأسماك.

الاثنين: كن حارساً لحديقة الحيوانات

هل تساءلت يوماً عن طبيعة عمل حارس حديقة الحيوانات؟ استعد للاستمتاع بواحدة من أكثر المغامرات الممتعة في "ذا جرين بلانيت" والتي تتيح لك أن تصبح حارساً حديثة الحيوانات ليوم كامل. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزوار الاستفادة من عرض يوم الاثنين لشراء تذكرتين بسعر تذكرة واحدة في جلسات الساعة 8:30 صباحاً والساعة 3:00 مساءً. وتوفر هذه التجربة الفريدة للمستكشفين فرصة التفاعل مع الحيوانات عن قرب وتنفيذ المهام اليومية وتعلم المهارات التي يتمتع بها عالم الأحياء.

تشمل المهام اليومية لحارس الحديقة نقل الحيوانات إلى المكان المخصص لها وإعداد برنامج إطعام الحيوانات، ومساعدة فريق الصيانة، وغيرها الكثير من الأمور الأخرى.

تبدأ أسعار بطاقات الدخول من 390 درهماً، وهي متاحة للشراء عبر الإنترنت أو عند البوابة.

الثلاثاء: لقاء وطعام لذيذ

يمكن للزوار الاستمتاع بتناول مشروب سلاش أو آيس كريم مجاني من مقهى "جرين بلانيت" كل يوم ثلاثاء والتجول في القبة الاستوائية لرؤية السحالي في "ذا جرين بلانيت"، وذلك لدى شراء استردادها تذكرة دخول عامة.

الأربعاء: عرض تناول الطعام في كافيه ذا جرين بلانيت

يمكن للزوار الاستمتاع بتناول وليمة لذيذة في كافيه ذا جرين بلانيت بين الساعة 6 والساعة 9 مساءً. وسيحصل الضيوف على بطاقة دخول مجانية إلى "ذا جرين بلانيت" مع كل طبق رئيسي.

الخميس: عرض مغامرات الحيوانات

استعد لعطلة نهاية الأسبوع بأسلوب الغابات المطيرة خلال زيارتك إلى "ذا جرين بلانيت" لمشاهدة عرض الساعة الرابعة عصراً حول إمكانات مساهمة البشر في إحداث فرق إيجابي ومساعدة الحيوانات في موائلها الطبيعية حول العالم! ويستضيف كافيه ذا جرين بلانيت مجموعة من علماء الأحياء للقاء المستكشفين الصغار والتفاعل عن قرب مع العديد من الحيوانات والأفاعي والعناكب والسحالي الشهيرة في "ذا جرين بلانيت".

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