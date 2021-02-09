عيد الحب: احتفلوا مع من تحبون مع الخيارات المتنوعة بمنتجع جميرا في جزيرة السعديات

احتفالًا بعيد الحب، يقدم منتجع جميرا في جزيرة السعديات مجموعة من التجارب المميزة لتناول الطعام في مطاعمه الرائعة والمحبوبة.

استمتعوا باحتفال لا ينسى بعيد الحب هذا العام مع مجموعة من الخيارات المتميزة، ومنها قوائم الأطباق المنتقاة بعناية وأطباق المشاركة والعشاء الشاعري في المقصورات الخاصة على الشاطئ. وبالإضافة لذلك، يقدم المنتجع وجبة برانش حيوية للعزاب وغير المرتبطين إلى جانب عرض شاي بعد الظهر "من باريس مع الحب"، وهما متاحان طوال شهر فبراير، بالإضافة لخيارات مميزة لتناول وجبات الطعام في أجواء حميمة بالغرف.

ومهما كان خياركم، فلا شكّ أن هذا اليوم سيكون مميزًا لا ينسى.

عرض عيد الحب – لوبستر لاونج

الورود تتفتح في عيد الحب مع صالة لوبستر لاونج التي تم افتتاحها مؤخرًا، والواقعة على شرفة سطح منتجع جميرا في جزيرة السعديات. تقدم الصالة للضيوف خيارًا من قائمة طعام تضم 5 أطباق أو طبق اللوبستر للمشاركة – وكلاهما معدّ خصيصًا احتفالًا بيوم الحب لتكون الصالة هي الوجهة المثلى للعشاق من محبي المأكولات البحرية.

استمتعوا بالأجواء الشاعرية المثالية والإطلالة الجميلة على الخليج العربي فيما تتلذذون بالأطباق الشهية والتشكيلة المختارة من المأكولات البحرية.

العرض: استمتعوا بقائمة من 5 أطباق مع 3 باقات مختلفة تبدأ من 700 درهم إماراتي لشخصين

التاريخ: 14 فبراير 2021، اعتبارًا من الساعة 5 مساءً

المكان: لوبستر لاونج (شرفة السطح)، منتجع جميرا في جزيرة السعديات

السعر: 700 درهم لشخصين شاملًا الأطباق فقط

999 درهمًا إماراتيًا لشخصين مع المشروبات الخاصة المناسبة

1199 درهمًا إماراتيًا لشخصين مع زجاجة من المشروبات الفاخرة

العرض: وجبة شهية لعيد الحبّ تضم طبق اللوبستر الخاص للمشاركة مع إطلالة جميلة على البحر في صالة سي فيو وللراغبين بتجربة جميع الأطباق، يمكنهم الاختيار من قائمة الطعام

التاريخ: 14 فبراير 2021، اعتبارًا من الساعة 5 مساءً

المكان: صالة سي فيو لاونج، منتجع جميرا في جزيرة السعديات

السعر: 899 درهم لشخصين شاملًا زجاجة من المشروبات الخاصة

سعر الأطباق المختارة من قائمة الطعام حسب القائمة

بيلا سان فالنتاين – ماري ماري

لا توجد طريقة أجمل للتواصل مع نصفك الآخر من عشاء رومانسي وقائمة من 5 أطباق راقية. تبدأ الأسعار من 700 درهم إماراتي لشخصين، ليكون احتفالكم بعيد الحب هو الأروع والأكثر شاعرية في ماري ماري.

وللضيوف الذين ينفقون 1500 درهم إماراتي أو أكثر على هذه الوجبة، سيكون بوسعهم تعزيز تجربتهم من خلال حجز مائدة على الممشى البحري أو بجانب بركة السباحة - أو اختيار تجربة أروع بتناول الطعام في واحدة من المقصورات الواقعة على الشاطئ، والمزينة بديكورات رومانسية جميلة.

العرض: قائمة من 5 أطباق بأسعار وباقات متنوعة تبدأ من 700 درهم إماراتي لشخصين، أو الطلب من قائمة الأطباق الخاصة بالمطعم

التاريخ: 14 فبراير 2021، اعتبارًا من الساعة 5 مساءً

المكان: ماري ماري، منتجع جميرا في جزيرة السعديات

السعر: 700 درهم لشخصين شاملًا المأكولات فقط

999 درهمًا إماراتيًا لشخصين مع المشروبات الخاصة

1500 درهمًا إماراتيًا لشخصين على الأقل لحجز مائدة على الممشى البحري

1500 درهمًا إماراتيًا لشخصين على الأقل لحجز مائدة بجانب بركة السباحة

4000 درهم إماراتي لشخصين على الأقل لحجز مقصورة خاصة على الشاطئ مع زينة رومانسية

سعر الأطباق المختارة من قائمة الطعام حسب القائمة

الترفيه: موسيقى حية يقدمها عازف الجيتار

استعدوا لعيد الحب 2022 – أوف سايد

تدعو صالة أوف سايد بمنتجع جميرا في جزيرة السعديات الضيوف ليعيشوا الفرصة الأروع ويستعدوا لعيد الحب للعام 2022 مبكرًا، وذلك برفقة وجبة البرانش المميزة بشكلها الجديد.

تقدم الصالة الترفيه الحي مع منسقة الأغاني من راديو 1، سونيا ماك، ليستمتع الضيوف بوجبة البرانش الجديدة مع كمية غير محدودة من المشروبات والعديد من أطباق المشاركة اللذيذة واختبار الأطباق الرائجة أو الأطباق الرئيسية الأخرى من قائمة أوف سايد المميزة.

العرض: اعثروا على رفقاء عيد الحب المقبل مع وجبة البرانش المميزة في اوف سايد

التاريخ: 13 فبراير 2021، من الساعة 1 إلى 5 مساءً

المكان: أوف سايد، منتجع جميرا في جزيرة السعديات

السعر: 195 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد مع المرطبات

295 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد مع المشروبات الخاصة بكمية غير محدودة

من بيروت مع الحب – تين

اغمروا أنفسكم بالمذاق الأصيل من بلاد الشام في عيد الحب مع قائمة من 4 أطباق مميزة لشخصين، تتوفر بسعر يبدأ من 800 درهم إماراتي. ويمكنكم بدلًا من ذلك اختيار الأطباق من قائمة الطعام والتعرف إلى تشكيلة مدهشة من اللحوم المشوية بالتوابل الخاصة وأطباق المأكولات البحرية التقليدية في مطعم تين.

ويكتمل جمال الأمسية الشاعرية على أنغام الموسيقى الحية مع عازف العود فادي وعازف الكمان.

العرض: احتفلوا بعيد الحب على طريقة بلاد الشام مع قائمة من 4 أطباق للمشاركة في مطعم تين

التاريخ: 14 فبراير 2021، اعتبارًا من الساعة 5 مساءً

المكان: تين، منتجع جميرا في جزيرة السعديات

السعر: 800 درهم لشخصين شاملًا زجاجة من المشروبات الخاصة

900 درهم لشخصين شاملًا زجاجة من المشروبات الفاخرة

الترفيه: موسيقى حية مع عازف العود فادي وعازف الكمان

من باريس مع الحب - مجلس

عرض "من باريس مع الحب" يقدم التجربة الأمثل في عيد الحب لمحبي شاي بعد الظهر، في تجربة تتيح للضيوف الاسترخاء والتلذذ بتشكيلة من الحلويات مع إطلالة جميلة على الغروب.

أما الجانب الأروع فهو أن بوسع الضيوف الاستمتاع بتجربة شاي بعد الظهر في منازلهم أو في أي مكان يرغبون به، بفضل خدمة الحصول على التشكيلة المناسبة لشخصين لتناولها في أي مكان.

العرض: استمتعوا بتجربة شاي بعد الظهر "من باريس مع الحب" طوال شهر فبراير

التاريخ: 1 – 28 فبراير، من الساعة 2:00 إلى 6:00 مساء

المكان: مجلس، منتجع جميرا في جزيرة السعديات

السعر: 185 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد لتشكيلة شاي بعد الظهر "من باريس مع الحب"

380 درهمًا إماراتيًا للتشكيلة الكاملة لشاي بعد الظهر

240 درهمًا إماراتيًا للإفطار الكامل

إجازة نهاية الأسبوع وعيد الحب – خدمة الغرف

اترك صخب المدينة خلفك وتوجه إلى منتجع جميرا في جزيرة السعديات لإجازة رومانسية مثالية مع من تحبّ.

تبدأ الأسعار الخاصة للغرف من 950 درهمًا إماراتيًا، وبوسع الضيوف الاستمتاع بعروض خدمة الغرف لتناول طعامهم في أجواء حميمة على الشرفة المطلّة. يمكنكم الاختيار من الأطباق في قائمة الطعام أو الاستمتاع بتشكيلة خاصة بعيد الحب تضم 4 أطباق للمشاركة مع خياركم من المرطبات أو المشروبات الخاصة أو الفاخرة.

تتضمن الخيارات أطباق المقبلات اللبنانية للمشاركة وأطباق الحساء اللذيذة واللوبستر المشوي واللحوم الفاخرة المشوية على الفخم وطبق الحلويات الأجمل والأكثر جدارة بالتصوير.

العرض: موعد رومانسي ووجبة شهية على شرفة غرفتك مع إطلالة رائعة على شواطئ السعديات، وقائمة من 4 أطباق للمشاركة

التاريخ: 12-14 فبراير 2021

المكان: منتجع جميرا في جزيرة السعديات

السعر: 600 درهم إماراتي لشخصين شاملًا المرطبات

800 درهم إماراتي لشخصين شاملًا زجاجة من المشروبات الخاصة

900 درهم إماراتي لشخصين شاملًا زجاجة من المشروبات الفاخرة

سعر الأطباق المختارة من قائمة الطعام حسب القائمة