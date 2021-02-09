إي أف أس لخدمات إدارة المنشآت تستضيف الإصدار السابع من كرنفال الموظف عن بعد

استضافت مجموعة إي أف أس لخدمات إدارة المنشآت نسختها السابعة من المهرجان يوم الجمعة الموافق 5 فبراير كمبادرة منها لشكر حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها على دعمهم المستمر للمواطنين والمقيمين في الدولة أثناء فترة الجائحة. ويعد هذا المهرجان حدثاً سنوياً تستضيفه الإدارة والموظفون لتكريم الموظفين ذوي الياقات الزرقاء، وهم الفنيين وعمال النظافة والأمن من مختلف الجنسيات. حيث استضاف الكرنفال هذا العام مجموعة من الأنشطة للتعرف على موهبة العمال وخدماتهم الدؤوبة للشركة.

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