ولي عهد الفجيرة يترأس اجتماع «أمناء العلوم والتقنية»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (وام)

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة، الاجتماع الدوري، لمجلس أمناء الجامعة، بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لحاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، لمناقشة خطة الجامعة الاستراتيجية للعام الدراسي الحالي واعتماد قرارات اللجنة التنفيذية واستعراض الموازنة المالية للعام الجامعي 2019-2020 والعام الجامعي 2020-2021.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال الاجتماع على أبرز البرامج الجديدة والمبادرات التي نفذتها الجامعة، وأبرزها اعتماد مراكز التعليم المستمر واختبارات الانتساب لتدريب أطباء الأسنان، وإضافة برنامج جديد لبكالوريوس «تكنولوجيا المعلومات - الأمن السيبراني، وتحليل البيانات» ليكون ضمن البرامج الأحد عشر في الجامعة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أهمية توفير المناخ المناسب لطلبة الجامعة من خلال التركيز على بيئة تعليمية آمنة، تضمن الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبّر تعزيز الجهود الاحترازية والوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد/‏‏‏كوفيد-19/‏‏‏.

وشدد سموه على ضرورة بذل الجهود للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي داخل الإمارة، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وحرص سموه على مواكبة أحدث الأساليب التعليمية بما يتوافق وخطة عمل الجامعة ويدعم برامجها التدريسية في المجالات كافة.

وثمن سموه في مستهل الاجتماع - الذي عقد أمس في مقر الجامعة بالفجيرة - جهود أعضاء مجلس أمناء الجامعة.. وأشاد بدورهم في الحفاظ على جودة وانتظام العملية التعليمية رغم الظروف الراهنة التي فرضها تفشي وباء كوفيد - 19.

وناقش الاجتماع نظام الدراسة الهجين الذي يعتمد على دراسة الطلبة للمواد النظرية عن بُعد والمواد العملية داخل مقر الجامعة.