الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إزعاج

اشتكى قراء تلقيهم اتصالات هاتفية متكررة من مندوبي شركات تسويق، الأمر الذي يتسبب في إزعاجهم باستمرار، مطالبين الجهات المعنية بوضع ضوابط للحد من هذه المكالمات، وعدم تزويد هذه الشركات بأرقام هواتفهم الخاصة.

تهور

رصد سائقون في أبوظبي سلوكاً متهوراً يقوم به بعض قائدي المركبات عند مخرج مركز الوحدة التجاري، على شارع الدفاع، وهو الانتقال السريع إلى أقصى اليسار للوصول إلى الإشارة الضوئية، الأمر الذي يعرّض الآخرين لخطر التصادم بين المركبات، مطالبين بتشديد الرقابة في هذه المنطقة.

أسعار

رصد مستهلكون، تبايناً في أسعار منتجات بفروق كبيرة في مراكز تسوق مختلفة، مطالبين بتشديد الرقابة ومخالفة المبالغين في أسعار السلع، وزيادة حملات التوعية بين أفراد الجمهور لإبلاغ الجهات المختصة بها.

مسجد

طالب قراء يسكنون في محيط أبراج «فالكون» بإمارة عجمان، بإنشاء مسجد جديد في المنطقة، إذ إن المسجد الحالي المجاور لتلك الأبراج، يشهد اكتظاظاً في أعداد المصلين، خصوصاً في صلاة الجمعة، ما يدفع المصلين إلى الاصطفاف على جنبات الطريق، واستغلال الأرصفة المجاورة.

تجميل

رحّب مستخدمون لشارع البدع في دبي بقيام الجهات المعنية بتجميل الشارع، ما أضفى عليه شكلاً جميلاً، منوهين بالمبادرات المميزة لتزيين شوارع الإمارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

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