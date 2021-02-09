الامارات | «الصحة» تسحب منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قيام شركات بتنفيذ سحب طوعي لتشغيلات طبية، غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، مخاطبة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم تجاهها.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، بالسحب الطوعي لثماني تشغيلات من منتجات طبية من إنتاج إحدى شركات الأدوية المحلية، لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

وشددت الوزارة في تعميم أصدرته أول من أمس، على ضرورة قيام الشركة المصنعة بسحب تلك المنتجات من القطاعين العام والخاص، موصية جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام تلك التشغيلات، إن وجدت لديهم، وجميع الصيدليات بالتوقف عن صرف تلك التشغيلات، وإعادتها للمورد.

وناشدت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين عدم التردد في إبلاغ الوزارة في حال حدوث أي أعراض جانبية حال استعمال تلك المنتجات.

وأصدرت الوزارة تعميماً ثانياً بضرورة السحب الطوعي من الشركة المنتجة لتشغيله واحدة من المستحضر الصيدلاني (gupison 20 mg tablet)، لعدم مطابقة اختبار الذوبانية المعتمدة من خلال الدراسات الثباتية، وتحمل التشغيلة رقم 0251، ومسجلة بإدارة الدواء في وزارة الصحة.

وحث التعميم الشركة المصنعة على سحب التشغيلة من القطاعين العام والخاص، موصية جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم وصف أو صرف التشغيلة للمرضى، وحثت جميع الصيدليات على التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورد.

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