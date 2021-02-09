الامارات | 2798 إصابة جديدة بـ «كورونا» ووفاة 9 حالات

شكرا لقرائتكم خبر عن 2798 إصابة جديدة بـ «كورونا» ووفاة 9 حالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 148 ألفاً و587 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، وذلك تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وأشارت الوزارة إلى أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص أسهم في الكشف عن 2798 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 329 ألفاً و293 حالة.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 3933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309 آلاف و692 حالة.

كما أعلنت عن وفاة تسع حالات مصابة، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة، معربة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة تقديم 99 ألفاً و781 جرعة من لقاح فيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس أربعة ملايين و413 ألفاً و649 جرعة، وبمعدل توزيع للقاح بلغ 44.63 جرعة لكل 100 شخص.

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