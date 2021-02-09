الامارات | محمـد بن راشد: الإمارات تتعامل مع وباء «كــورونا» بتأنٍّ وخطط مدروسة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في دبي قبل ظهر أمس، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا، أرانشا غونزاليس لايا، والوفد المرافق لها.

ورحّب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالوزيرة، وتباحث معها سموه عدداً من القضايا والموضوعات الاقتصادية والسياسية، خصوصاً في ظل ظروف «كوفيد-19».

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن ثقته وأمله بـ«الله» بتجاوز هذه المحنة التي تأثر بها سلباً الاقتصاد العالمي والتواصل الاجتماعي والثقافي بين البشر على مختلف مشاربهم ومذاهبهم.

وشدد سموه على أهمية التعاون الدولي والتنسيق بين الدول من أجل محاصرة هذا الوباء، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع هذه الجائحة بتأنٍّ وخطط مدروسة، وتفتح أبواب الوقاية والتلقيح لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها مجاناً ودون تمييز، وتمد في الوقت عينه يدها لمساعدة الدول المحتاجة بالأدوية واللقاحات والمواد اللوجستية، لتمكينها من مجابهة الفيروس وحصاره.

إلى ذلك، أشادت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية بالجهود والإجراءات التي تتخذها حكومة دولة الإمارات في مكافحة وباء كورونا والحد من تأثيره السلبي على اقتصادها ومجتمعها، منوهة بمضيها قدماً في الاستعدادات لافتتاح «إكسبو 2020 دبي» الذي تأجل إلى هذا العام، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاستقبال المشاركين في هذا الحدث العالمي، وحماية ضيوفه من تداعيات هذه الجائحة.

وأكدت مشاركة إسبانيا في إكسبو دبي رغم الظروف الطارئة إيماناً منها بأهمية إعادة دوران عجلة الاقتصاد العالمي وإنعاشه من جديد، ووصفت هذا الحدث بنور الأمل في نهاية نفق مظلم.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي محمد إبراهيم الشيباني، ومدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي خليفة سعيد سليمان، كما حضره سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، ألفاريز بارثي د. أنطونيو.

نائب رئيس الدولة:

- الإمارات تفتح أبواب الوقاية والتلقيح لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها مجاناً ودون تمييز.

- التعاون الدولي والتنسيق بين الدول مهم من أجل محاصرة وباء فيروس «كورونا».

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