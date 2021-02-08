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الامارات | رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين في وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن فيصل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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