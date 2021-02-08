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محمد بن راشد: غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 20:40
محمد بن راشد
الإمارات

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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون ونحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ.
وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله.. نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهم، في بناء الإنسان.. غداً نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة.. غداً نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين.. غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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