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الامارات | محمد بن راشد: غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أن الدولة غداً تحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر الوصول للمريخ، كما أن مهمة غداً سنثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، جاء فيها: "غداً نحتفل بخمسين عاماً من التأسيس عبر وصولنا للمريخ بإذن الله..نحتفي بثمرة عمل زايد وراشد طيب الله ثراهم في بناء الإنسان ..غداً نبدأ الاستعداد للخمسين الجديدة ..غداً نثبت للعالم أن لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين..غداً نصل بالعرب لأبعد نقطة في الكون".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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