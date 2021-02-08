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الامارات | حمدان بن محمد: مسبار الأمل" رسالة أمل وطموح وإنجاز لعالمنا العربي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاستعدادات الأخيرة في مركز محمد بن راشد للفضاء في انتظار وصول مسبار الأمل لكوكب المريخ، كما أطلع على مختلف السيناريوهات الخاصة باللحظات الأخيرة لوصول المسبار لهدفه.

وقال سموه:  كلنا فخر بهذا الفريق الشاب الذي عمل على أحد أهم مشاريعنا وأكثرها طموحاً، وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مسبار الأمل" هو رسالة أمل وطموح وإنجاز لعالمنا العربي ولكل شاب وشابة في منطقتنا ... وفخورون بأن الإمارات التي تأسست قبل 5 عقود ستصبح خامس دولة ستصل للمريخ إن شاءالله".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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