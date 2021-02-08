الامارات | "الصحة" تعلن تقديم 99,781 جرعة من لقاح "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن تقديم 99,781 جرعة من لقاح "كوفيد 19" خلال الساعات الـ 24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 99,781 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 4,413,649 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 44.63 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح #كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news