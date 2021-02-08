الامارات | مركبة تقتحم محلاً تجارياً وتتسبب في إصابة 3 عاملين بالرفاعة

شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة تقتحم محلاً تجارياً وتتسبب في إصابة 3 عاملين بالرفاعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد سائق مركبة السيطرة عليها ما أدى إلى صعودها على الرصيف واقتحام أحد المحال التجارية بمنطقة الرفاعة، والتسبب في إصابة ثلاثة عاملين في المحل بإصابات بسيطة.

وقال مدير مركز شرطة الرفاعة العميد أحمد بن غليطة، إن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، أثناء محاولة سائق المركبة الانتقال من أحد الشوارع الفرعية إلى شارع آخر ، وبدلاً من أن يُوقف المركبة لمراعاة ظروف الطريق وحركة السير، عبر الضغط على دواسة المكابح، ضغط على دواسة الوقود، ما أدى إلى زيادة سرعتها وعدم قدرته على السيطرة عليها، ثم صعودها على الرصيف واقتحامها للمحل بعد كسر واجهته الزجاجية، لافتاً إلى أن المصابين في المحل التجاري تلقوا العلاج الطبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

ودعا بن غليطة سائقي المركبات إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، والحرص على اليقظة والانتباه الدائم أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية المحددة، ومراعاة ظروف الطريق والحركة المرورية خلال الانتقال من طريق إلى آخر.

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