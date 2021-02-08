الامارات | حركات استعراضية بالمركبة تودي بحياة مواطن 17 عاماً برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حركات استعراضية بالمركبة تودي بحياة مواطن 17 عاماً برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 17 عاماً، أول من أمس، إثر تدهور مركبة كان يستقلها بقيادة شاب آخر يبلغ من العمر 17 عاماً، نتيجة قيام الأخير بحركات استعراضية على شاطئ بحر شعم أقصى شمال إمارة رأس الخيمة.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تدهور مركبة نتيجة استعراض سائقها على شاطئ بحر شعم، ما أدى إلى وفاة راكب نتيجة الاصابات البليغة التي تعرض لها وإصابة السائق بإصابات وصفت بالمتوسطة.

وأوضح أنه تم نقل جثة الشاب المتوفى والمصاب إلى مستشفى شعم بواسطة سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى القريبة من موقع الحادث، وتم تسليم جثمان المتوفى إلى ذويه لإقامة مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، فيما تم تحويل السائق المصاب إلى مستشفى صقر الحكومي لاستكمال العلاج والخضوع للرعاية الطبية، وتسلمت الجهات الشرطية المعنية ملف الحادث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وأشار النقبي، إلى أنه يجب على أولياء الأمور عدم السماح لأبنائهم ممن لا يحملون رخص قيادة المركبات بأي شكل من الأشكال مع ضرورة غرس احترام الأنظمة والقوانين المرورية في نفوس أبنائهم وحثهم على الابتعاد عن القيام بأي سلوكيات أو استعراضات تعرض سلامتهم وأرواحهم للخطر، مضيفاً أن شرطة رأس الخيمة حريصة على نشر الثقافة والتوعية المرورية بين كافة فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين لوقف نزيف الدماء على الطرقات والحد من تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news