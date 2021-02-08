الامارات | "الصحة" سحب منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" سحب منتجات طبية غير مطابقة للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن قيام شركات بتنفيذ سحب طوعي لتشغيلات طبية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وخاطبت الجهات المعنية كافة باتخاذ ما يلزم تجاهها.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالسحب الطوعي لـ8 تشغيلات من منتجات طبية من انتاج إحدى شركات الأدوية المحلية لعدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

وشددت الوزارة في تعميم أصدرته، أول من أمس، على ضرورة قيام الشركة المصنعة بسحب تلك المنتجات من القطاعين العام والخاص، كما أوصت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم استخدام تلك التشغيلات إن وجدت لديهم وجميع الصيدليات بالتوقف عن صرف تلك التشغيلات وإعادتها للمورد.

وتضمنت قائمة المنتجات التي تم سحبها "Juimentine forte tablet ، Mucolyte surup، Butalin 2 mg tablet، Lipigard 10 mg tablet، Scopinal syrup ، Butalin4 mg tablet ، Supraprict s syrup ، Jumentin 375 mg tablet".

وناشدت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين عدم التردد في إبلاغ الوزارة في حال حدوث أي أعراض جانبية.

وأصدرت الوزارة تعميماً ثانياً بضرورة السحب الطوعي من الشركة المنتجة لتشغيله واحدة من المستحضر الصيدلاني gupison 20 mg tablet لعدم مطابقة اختبار الذوبانية المعتمدة من خلال الدراسات الثباتية،

وتحمل التشغيلة رقم 0251 ومسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وحث التعميم الشركة المصنعة على سحب التشغيلة المذكورة للمنتج من القطاعين العام والخاص، وأوصت الوزارة جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم وصف أو صرف التشغيلة للمرضى، وحثت جميع الصيدليات على التوقف عن صرف التشغيلة وإعادتها للمورد.

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