رنا النيباري: «مسبار الأمل» لحظة حاسمة

ابوظبي - سيف اليزيد - رنا النيباري مدير عام المركز العلمي في دولة الكويت لـ«الاتحاد»:

وجود مسبار عربي بين سباق دولي إلى الكوكب الأحمر

تعد لحظة حاسمة بالنسبة للمنطقة

مهمة «مسبار الأمل» ستوفر آليات لدراسة العلوم وإنشاء قطاعات جديدة للتنمية

التعاون العربي الفضائي يساهم في تحرك الصناعة والتقنيات خارج غلافنا الجوي

تعتبر دراسة المريخ مهمة فيما يتعلق بالعديد من جوانب مستقبل البشرية

موضحة أن رحلة مسبار الأمل مهمة لتحقيق هذا الحلم

حيث يتم توقيتها خلال نافذة تقلل التكلفة والمسافة بين الأرض والمريخ

وتحدث بشكل مثالي في دورة تأتي كل 26 شهراً.