الامارات | "العرب إلى المريخ" يتصدر "تويتر".. "يوم واحد يفصلنا عن معانقة حلم زايد"

شكرا لقرائتكم خبر عن "العرب إلى المريخ" يتصدر "تويتر".. "يوم واحد يفصلنا عن معانقة حلم زايد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر وسم #العرب_إلى_المريخ، ووسم #الإمارات، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك قبل يوم واحد من الوصول إلى المريخ، بعد اقتراب «مسبار الأمل» من الدخول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، ضمن أول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة الإمارات.

وعبر المغردون عن حماسهم الكبير ليشهدوا لحظة وصول "مسبار الأمل" إلى المريخ، مشيرين إلى أن يوما واحدا فقط يفصلهم عن تحقيق حلم الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأفاد مغردون بأن حالة من الترقب يعيشها الكثيرون حول العالم، لمعرفة مصير أول مهمة عربية إماراتية إلى المريخ، فقال أحدهم: "الملايين يترقبون مصير أول مهمة فضائية عربية #إماراتية لاستكشاف #المريخ.. 50% هي نسبة النجاح.. ومهما كانت النتيجة فإن #الإمارات برهنت أن #لا_شيء_مستحيل بوجود الأمل..".

وقال آخر: "يوم واحد على وصول #مسبار_الأمل إلى الكوكب الأحمر.. إحساس لا يمكن وصفه.. مزيج من الترقب والحماس والأمل".

وأوضح مغردون أن العد التنالي، لتحقيق حلم الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قد بدأ، حيث أن يوما واحدا فقط يفصل العرب عن وصولهم إلى المريخ، فقال أحدهم: "يوم واحد فقط يفصلنا عن معانقة حلم زايد بإيصال العرب إلى أبعد نقطة كونية عبر التاريخ".

وقال آخر: "منذ 50 عاماً كان طموح الشيخ زايد طيب الله ثراه من الصحراء إلى الفضاء، واليوم بفضل طموح أبناء الإمارات، موعدنا مع الحلم اقترب. لحظات قلقٍ.. ترقّبٍ.. وانتظار.".

وتمنى الكثير من المغردون النجاح والتوفيق لرحلة مسبار الأمل ووصوله إلى المريخ، موضحين أن تاريخ يوم غد سيكون يما تاريخيا لكل العرب، فقال أحدهم: "نسأل الله التوفيق ويكلل بالنجاح رحلة #مسبار_الأمل للوصول إلى كوكب #المريخ.. ونتمنى أن يكون يوم 9 فبراير 2021 يوما تاريخيا لكل العرب".

وأعرب مغردون عن املهم بأن يكون هذا الانجاز بداية لعودة العصر الذهبي للعرب، المليئ بالنجاحات والانجازات على كافة المستويات، فقالت إحدى المتابعات: "ان شاء الله تكون هذه بداية عودة العصر الذهبي للعرب مع تحقيق هذا الانجاز العلمي.. والقادم أجمل يا رب".

وأكد مغردون على أن هذا الانجاز الإماراتي هو مصدر فخر لكل عربي، حيث سيكون للعرب، من خلاله، بصمة في علوم الفضاء، كما أنه سيجسد رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات، والإصرار على تقديم المزيد من الانجازات.

فقالت إحدى المغردات: "الإمارات فخر العرب وقوة الأمل.. هذا الإنجاز الذي يسجل من الإمارات لكافة العرب.. ويحث على الفخر فى قلب كل عربي وعربية".

وقالت أخرى: "مسبار الأمل انجاز عربي يفخر له العرب جميعا.. عسى أن تكون هذه رسالة أمل وتحفيز لكل عربي لمواجهة التحديات وتقديم المزيد من الانجازات التي بدأتها الامارات".

ويشار إلى أن العرب باتوا على بعد يوم واحد من الوصول إلى المريخ لأول مرة في التاريخ، بعد اقتراب «مسبار الأمل» من الدخول إلى مدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، ضمن أول مهمة عربية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة الإمارات. ويصل «مسبار الأمل» غداً إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، بعدما سافر في الفضاء العميق بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلومتر في الساعة، طوال نحو سبعة أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في الـ20 من يوليو 2020، قاطعاً نحو 493 مليون كيلومتر.

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