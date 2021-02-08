الامارات | تقديم 112.5 ألف جرعة خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم 112.5 ألف جرعة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 112 ألفاً و521 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها أربعة ملايين و313 ألفاً و868 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 43.62 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» لسكان الدولة، من المواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الإصابات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19». وأجرت الوزارة 192 ألفاً و241 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمخالطين لهم، وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 3093 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 326 ألفاً و495 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة سبعة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 921 حالة. وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 4678 حالة جديدة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 305 آلاف و759 حالة.

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