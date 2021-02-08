الامارات | مساج الـ «6 صباحاً» يكلّف آسيوياً 25 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مساج الـ «6 صباحاً» يكلّف آسيوياً 25 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي قضية امرأتين إفريقيتين سرقتا 25 ألفاً و600 درهم من رجل آسيوي بالإكراه، بعد استدراجه إلى شقة في منطقة السيليكون بصورة امرأة مثيرة، ووُعد بإجراء جلسة مساج في السادسة صباحاً، وهاجمتاه مع أخريات، وأجبرنه على خلع ملابسه، وضربه، وتصويره، والتهديد بفضحه إذا أبلغ الشرطة، ثم حصلن على بطاقته البنكية، وسحبت إحداهن منها 25 ألف درهم، ورصدتها كاميرات المراقبة أثناء قيامها بذلك.

وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه انتقل إلى موقع البلاغ، والتقى المجني عليه، الذي أخبره بأنه شاهد إعلاناً على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي عن مساج تقدمه امرأة ذات ملامح أوروبية، فاتفق معها على موعد، ثم حضر إلى العنوان الذي حددته له، وحين دخل المكان، وجد نفسه محاصراً من مجموعة إفريقيات، هاجمنه وقمن بشلّ حركته وضربه، وتعريته وهددنه بتصويره وفضحه إذا لم يفصح عن الرقم السري لبطاقته البنكية، فخاف وفعل ذلك، فسحبت إحداهن منها 25 ألف درهم، ثم رافقنه إلى خارج البناية.

وأضاف الشاهد أنه راجع كاميرات البناية، ورصد أربع نساء يدخلن إلى الشقة محل الجريمة في نحو الساعة الرابعة فجراً، ثم حضر المتهم في السادسة صباحاً، وبعد نحو ربع ساعة خرجت إحداهن، ثم خرجت بقية النساء مع المجني عليه بعد نصف ساعة، لافتاً إلى أن وجوههن كانت واضحة، فتعرف من خلال الكاميرات إلى اثنتين منهن، وتم ضبطهما، وتعرّف المتهم إليهما في طابور التشخيص، واعترفت المتهمة الأولى بأنها قيدت حركته من الخلف، فيما حصلت الأخرى على الرقم السري للبطاقة، بعد أن وعدته بسحب 1000 درهم فقط، لكن تم سحب 25 ألفاً منها.

فيما كشفت كاميرات المراقبة بمركز تجاري المتهمة الثانية وهي تقف أمام جهاز الصراف الآلي، وتبدو عليها علامات الارتباك، ثم أجرت ثلاث عمليات سحب، وفشلت العملية الرابعة، إلى أن أجرت اتصالاً هاتفياً وغادرت المكان.

• كاميرات البناية رصدت أربع نساء يدخلن إلى الشقة محل الجريمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news