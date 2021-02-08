الامارات | تحديث التدابير الاحترازية للمناسبات الاجتماعية في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث التدابير الاحترازية للمناسبات الاجتماعية في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة عن تحديث التدابير الاحترازية الخاصة بالمناسبات الاجتماعية التي تقام في المنازل ومجالس الضواحي. وتضمنت تقليص عدد حضور الحفلات والمناسبات الاجتماعية من 50 إلى 20 شخصاً، سواء كان الحفل مقاماً داخل المنزل أو في أحد مجالس الضواحي، وتحديد أربعة أمتار مربعة لكل منهم، إضافة إلى إلزامهم بارتداء الكمامات خلال فترة الحفل، وتوفير أدوات التعقيم بشكل دائم وعلى كل طاولة. واشتملت الإجراءات أيضاً على التقيد بنصف السعة الاستيعابية لكل طاولة، فإذا كانت تتسع لـ10 أشخاص يكون المسموح به حالياً خمسة أشخاص، وترك مسافة مترين بين كل طاولة وأخرى، وألّا تزيد مدة الحفل على أربع ساعات، وعدم حضور أي شخص يشعر بارتفاع درجة الحرارة، أو لديه أعراض مرضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news