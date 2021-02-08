الامارات | استمرار المساقات العملية في جامعة الإمارات حضورياً

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار المساقات العملية في جامعة الإمارات حضورياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت جامعة الإمارات استمرار تدريس المساقات العملية والمختبرية حضورياً، من خلال خطة تشمل نحو 3000 طالب وطالبة من الكليات العملية.

وأفاد نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد علي، بأن الجامعة اتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، بما فيها تعقيم المباني والمنشآت ومرافق النقل ومراكز الأنشطة والفعاليات والقاعات والمختبرات والسكن الداخلي. وأكدت النائب المشارك لشؤون الطلبة، الدكتورة عائشة الظاهري، تنظيم حملة تطعيم ضد فيروس «كوفيد-19»، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، بهدف توفير بيئة صحية سليمة تساعد على استمرار العملية التعليمية. وتشمل خطة العودة طلاب كلية الهندسة والعلوم وتقنية المعلومات والأغذية والزراعة، لما تتطلبه بعض المساقات من إجراء التطبيقات العملية والمختبرية.

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