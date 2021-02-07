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تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي

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ابوظبي - سيف اليزيد -  
 
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي، عن تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من، اليوم الأحد، 7 فبراير 2021، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».
واعتمدت اللجنة تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بنسبة 40%، والصالات والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 60%.
كما اعتمدت اللجنة تحديد الطاقة الاستيعابية لمركبات الأجرة بنسبة 45% وحافلات النقل بنسبة 75%.
واعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات في إمارة أبوظبي، مع التقيد بأعداد الأشخاص فلا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخصاً عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.
وأوصت اللجنة بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحويل المخالفين للنائب العام حسب القوانين المعتمدة.
 
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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