الامارات | مبادرة لتقدير المعلمين والكوادر المدرسية في المدارس الخاصة بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتقدير المعلمين والكوادر المدرسية في المدارس الخاصة بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دبي باركس آند ريزورتس، الوجهة الترفيهية الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مبادرة مشتركة لإبداء التقدير والامتنان للمعلمين والكوادر المدرسية في جميع المدارس الخاصة بدبي لشغفهم والتزامهم بتوفير تعليم عالي الجودة لطلبة المدارس أثناء الظروف الاستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وتمنح دبي باركس آند ريزورتس من خلال هذه المبادرة بطاقة العضوية السنوية المجانية للمعلمين والكوادر المدرسية، حيث تتيح لهم إمكانية دخول غير محدوده للاستمتاع بتجارب غامرة وفريدة في ثلاثة منتزهات تشمل موشنجيت دبي وبوليوود باركس دبي وليجولاند دبي، بالإضافة إلى ليجولاند ووتر بارك.

ويمكن للمعلمين وموظفي المدارس الخاصة بدبي الحصول على بطاقة العضوية السنوية حتى يوم الأحد 28 فبراير 2021، إذ تسمح هذه البطاقة لحامليها الدخول مجاناً لجميع المنتزهات لمدة 12 شهراً من تاريخ إصدارها، كما ستمنحهم الاستمتاع بأكثر من 100 لعبة مشوقة وأطول أرجوحة دوارة في العالم بوليوود سكاي فلاير، ومجموعة من الوجهات العائلية والعروض الحية المميزة.

وتتيح المبادرة للمعلمين وموظفي المدارس الحصول على خصـم بنسبة 20% عند شراء تذاكر الدخول السنوية إلى جميع منتزهات دبي باركس آند ريزورتس لعائلاتهم وأصدقائهم.

وقالت موزة السويدي، رئيس المشاركة المجتمعية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: "أظهر المعلمون والكوادر المدرسية في مدارس دبي خلال الشهور الماضية شغفاً ومرونة والتزاماً كبيراً بتقديم تجربة تعليمية عالية الجودة لطلبتنا، مع الاعتناء بتعزيز جودة حياتهم. ونحن ممتنون لذلك، آملين أن تسهم هذه المبادرة في قضاء أوقات ممتعة من السعادة في بيئة آمنة، كما نقدِّر التعاون الإيجابي مع أصدقائنا في دبي باركس آند ريزورتس ضمن هذه المبادرة، والتي سترسم البهجة في حياة الكثيرين".

ومن جهته، قال رامي مشيني، نائب رئيس شؤون المبيعات والتسويق لدى دبي باركس آند ريزورتس: "يسعدنا أن نتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية لتكريم العاملين في قطاع التعليم الذين بذلوا جهداً استثنائياً خلال أزمة كوفيد-19 لدعم الطلاب في الإمارات. وندرك صعوبة تلك الفترة، التي اضطرت الكادر التعليمي إلى اعتماد آليات التعليم الرقمي للحفاظ على سير العملية التعليمية وضمان سلامة الطلاب، لذا نأمل أن نعبر عن امتناننا لهم وتقديرنا لجهودهم عبر منحهم فرصة زيارة منتزهاتنا مجاناً ولمدة عام كامل للاستمتاع بأكثر من مئة لعبة وغيرها من العروض والمرافق الترفيهية التي نوفرها".

وتفتح دبي باركس آند ريزورتس، الوجهة الترفيهية المتكاملة والأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أبوابها للزوار في العام الجديد، لتتيح لهم الاستمتاع بألعاب عالمية المستوى والعديد من المرافق الترفيهية بما فيها بوليوود سكاي فلاير، الأرجوحة الدوّارة الأطول في العالم بارتفاع 160 قدماً، والتي افتُتحت مؤخراً في الوجهة. وسيتمكن حَمَلة بطاقات الدخول السنوية المجانية من الاستمتاع بمرافق دبي باركس آند ريزورتس الترفيهية الثلاثة، والتي تشمل موشنجيت دبي، أكبر منتزه ترفيهي مستوحى من عالم هوليوود في المنطقة، والذي يضم مجموعة من المعالم والألعاب الغامرة المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود السينمائية؛ وبوليوود باركس، المنتزه الترفيهي الأول من نوعه، والذي يقدم مجموعة من الألعاب والمعالم والعروض الترفيهية الحيّة المستوحاة من أشهر أفلام بوليوود؛ وليجولاند دبي، المنتزه الترفيهي التفاعلي الفريد المخصص للعائلات، والذي يوفر تجارب مستوحاة من عالم ألعاب ليجو وسط أجواء مرحة وتعليمية، إضافةً إلى ليجولاند ووتر بارك.

ويمكن للمدرسين والعاملين في القطاع التعليمي زيارة أحد مكاتب خدمات الزوار في دبي باركس آند ريزورتس وتقديم الرمز المميز الذي تحويه رسالة التعليمات المُرسلة من مدرستهم، بالإضافة إلى إبراز هوية معلم سارية للحصول على بطاقة المرور السنوية المجانية

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