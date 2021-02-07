اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | دائرة الصحة تخصص كافة مراكز التطعيم في الدولة لجميع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن دائرة الصحة تخصص كافة مراكز التطعيم في الدولة لجميع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت دائرة الصحة تخصص كافة مراكز التطعيم بلقاح كوفيد-19 في إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى لجميع المواطنين والمقيمين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وذلك لمدة 6 أسابيع ابتداءً من اليوم، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وأضاف المكتب الإعلامي "يأتي قرار الدائرة تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ولمواصلة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر عرضة للإصابة".

Image

 

Google Newsstand تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا