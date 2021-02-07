بلدية رأس الخيمة تعاود استقبال المتعاملين غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة(الاتحاد)

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن استقبال المراجعين في مركز سعادة المتعاملين ابتداءً من غدٍ، وذلك ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كوفيد -19.

حيث سيتطلب من المتعامل في الفترة القادمة أن يكون قد تلقى الجرعة الثانية من لقاح كوفيد -19 وبشرط إبراز ما يثبت على مرور فترة أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية، وتهدف هذه الإجراءات المتبعة من دائرة البلدية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ودعم الجهود الاستثنائية التي تبذلها القطاعات المعنية بالدولة في مواجهة هذه الجائحة.

وقال منذر محمد بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن دائرة بلدية رأس الخيمة حرصت ومنذ بداية هذه الجائحة على اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ودعم جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة.