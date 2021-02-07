الحلقة المباشرة الأولى من برنامج "المنكوس" في موسمه الثاني تنطلق من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي.. غداً الأحد

تنطلق مساء غد الأحد الحلقة المباشرة الأولى من برنامج "المنكوس" في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات.

ويبدأ غداً 18 متسابقاً مشوارهم في المنافسة على لقب المنكوس، وذلك خلال 8 حلقات مباشرة تبث وفق آلية محددة ستعلن عنها لجنة التحكيم خلال الحلقة الأولى من البرنامج، بالإضافة إلى تقييم اللجنة التي تأخذ بعين الاعتبار جمالية الصوت وقوته وطريقــــة الأداء وإتقان اللحن وطول النفس، وصولاً إلى الحلقة النهائية التي يعلن فيها الفائز بلقــب "فارس المنكوس".

يذكر أن المشاركين في البرنامج يخوضون غمار هذه المسابقة التراثية عبر مراحل عدة بدءًا من مرحلة تجارب الأداء، وصولًا إلى الحلقات المباشرة، وتختتم بفوز مشاركٍ واحد، ليكون فارس المنكوس.

ويهدف البرنامج إلى إعادة إحياء لحن المنكوس الأصيل، ومد جسور التواصل بين الجيل القديم، وجيل الشباب بتعريفهم بالمنكوس، وألحانه، وفنون أدائه، وأبرز رموزه محليًا وخليجيًا، والحفاظ على الموروث الثقافي، وتسجيله منصةً ثقافية ثابتة ينطلق نحو العالمية من خلال التعريف به وأساليب أدائه، وأبرز وجوه هذا الفن الخليجي الأصيل.

وكان برنامج المنكوس قد أعلن عن قائمة الـ18 مشتركاً الذين قابلتهم لجنة تحكيم الموسم الثاني من برنامج «المنكوس» بعد اختبارات تميّزت بإبداع اللحن وجمال الصوت وروعة الإيقاع.