ميسلون تصدر العدد الأول من مجلتها (رُواق ميسلون)



أصدرت مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، العدد الأول من مجلة (رُواق ميسلون)، وأشارت هيئة تحريرها في كلمتها الافتتاحية أنها تأمل "أن تساهم، بجانب غيرها من المشروعات الثقافية، في إضاءة شمعة في سماء خرابنا السياسي والثقافي، وفي فتح طاقة في جدار الأوضاع السياسية الخانقة التي تكاد تطبق على أنفاسنا، وفي تلبية جزء يسير من حاجتنا الشديدة إلى الحوار والتفاعل، وحاجاتنا الأخرى التي تمليها واقعة التدهور الثقافي التي تتجلى بتحويل الثقافة والفكر إلى أيديولوجيات إعلامية مرتبطة بحكومات أو جهات مختلفة".

وعرَّفت مجلة (رُواق ميسلون) نفسها بقولها إنها "مجلة بحثية علمية للدراسات الثقافية والفكرية والسياسية، تصدر كل ثلاثة أشهر عن مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، وتُعنى بنشر الدراسات ومراجعات الكتب، ويتضمن كل عدد منها ملفًا رئيسًا ومجموعة من الأبواب الثابتة. وللمجلة هيئة تحرير متخصِّصة، وهيئة استشارية تشرف عليها، وتستند المجلة إلى أخلاقيات البحث العلمي، وقواعد النشر المعروفة، وإلى نواظم واضحة في العلاقة مع الباحثين، وإلى لائحة داخلية تنظّم عملية التحكيم".

أما عن مجالات اهتمام المجلة، فهي "تُعنى، بصورة أساسية، بقضايا الفكر السياسي، وتحليل واقع ومستقبل سورية، وعلاقات سورية بالمنطقة العربية والإقليم والعالم، وبالثقافة السورية في جميع أحيازها وأنماطها، بالاستناد إلى رؤية وطنية ديمقراطية سورية، وتسعى لتكون منصة حقيقية تُساهم، من خلال دراساتها ومقالاتها وندواتها وأوجه نشاطها الأخرى، في الارتقاء بالنظر والفعل السياسيين، وبالثقافة السورية، بالتعاون مع الجهات السورية الأخرى التي تشترك معها في رؤيتها وأهدافها".

إلى جانب ذلك، أكدت هيئة تحرير مجلة (رُواق ميسلون) أنها تسعى أيضًا "لتكون منبرًا يتناول قضايا فكرية سياسية حيوية بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية عمومًا، بما يساهم في رفع سوية الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتناول المشكلات السياسية الواقعية، والإشكالات الفكرية، والقضايا الثقافية، بطريقة أقرب إلى الموضوعية، بعيدًا من سياسات المحاور التي تجيِّر السياسة والثقافة لمصالحها الضيقة".

للمجلة هيئة تحرير خبيرة مؤلفة من السيدات والسادة الآتية أسماؤهم: رئيس التحرير: حازم نهار، مدير التحرير: يوسف فخر الدين، سكرتير التحرير: عبد المجيد عقيل، المدير الثقافي: راتب شعبو، أعضاء الهيئة: جوى العامري، ريمون المعلولي، غسان مرتضى، نضال درويش، نور حريري.

وتتلقى هيئة التحرير الدعم والمساندة في عملها من الهيئة الاستشارية المؤلفة من مجموعة من الأساتذة والأكاديميين المتخصِّصين بالعلوم الفلسفية والاجتماعية والسياسية، ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاص المجلة، ومن شخصيات عامة قديرة، سورية وعربية، وهم: أيوب أبو دية (الأردن)، جاد الكريم الجباعي (سورية)، حسن نافعة (مصر)، خالد الدخيل (السعودية)، خطار أبو دياب (لبنان)، دلال البزري (لبنان)، سعيد ناشيد (المغرب)، سمير التقي (سورية)، عارف دليلة (سورية)، عبد الحسين شعبان (العراق)، عبد الوهاب بدرخان (لبنان)، كارستين فيلاند (ألمانيا)، كمال عبد اللطيف (المغرب).

أما محتويات العدد، فقد تضمنت ملفًا رئيسًا بعنوان (المسألة الوطنية السورية)، وملفًا آخر بمناسبة الذكرى الثلاثين لرحيل المفكر السوري إلياس مرقص، علاوة على عدد من مقالات الرأي التي تناولت قضايا حيوية وراهنة، وعدد من الترجمات التي جاءت متوافقة من حيث موضوعاتها مع الملف الرئيس للمجلة، إلى جانب الحوار العميق مع المفكر المغربي سعيد ناشيد، وعدد من الإبداعات الأدبية لشعراء سوريين، وعرض لكتابين يتعلقان بسورية، واختتم العدد بوثيقتين، إحداهما فرنسية (حقوق المواطن)، والأخرى سورية (إعلان الوطنية السورية).

محتويات العدد الأول من مجلة (رُواق ميسلون):

كلمة التحرير

هيئة التحرير؛ العدد الأول من مجلة (رُواق ميسلون)

افتتاحية

حازم نهار؛ مئوية ميسلون.. ثقافة تواجه المخرز

دراسات فكرية سياسية (ملف العدد: المسألة الوطنية السورية)

جاد الكريم الجباعي؛ المسألة الوطنية في سورية.. مقاربة ثقافية

منير الخطيب؛ صدمة الحداثة والوطنية السورية

أحمد سمير التقي؛ ما بين سايكس بيكو والدولة-الأمة

جمال الشوفي؛ الوطنية والمواطنة: أسئلة منهجية وحوار مفتوح

سائد شاهين؛ نحو مواطنة يحتاجها السوريون

ريمون المعلولي؛ نقاش حول الوطنية السورية

فادي كحلوس؛ الهوية الوطنية السورية

مقالات رأي (ملف العدد: المسألة الوطنية السورية)

صلاح بدر الدين؛ في البعد الوطني للقضية الكردية السورية

فايز القنطار؛ الهوية الوطنية والمسألة الطائفية

حسام ميرو؛ الهوية الوطنية والنضال لبناء دولة المواطنة

أحمد مظهر سعدو؛ الوطنية السورية أولًا

قضايا

أحمد معاذ الخطيب؛ مسار الخروج الطويل

أكثم نعيسة؛ ملاحظات بخصوص الحركة الديمقراطية السورية

محمود الوهب؛ قراءة في واقع الإسلام السياسي وآفاقه

ياسر حسون؛ آن لنا أن نقف أمام المرآة

يوسف فخر الدين وهمام الخطيب؛ الصراع السوري الإسرائيلي

جلسة حوارية: الإثنيات والوطنية الديمقراطية في سورية

المشاركون: حسام الدين درويش، راتب شعبو، مضر الدبس،

عماد العبار، عبد المجيد عقيل، حازم نهار

مدير الجلسة: يوسف فخر الدين

دراسات ثقافية (في الذكرى الثلاثين لرحيل إلياس مرقص)

عبد الحفيظ الحافظ؛ إلياس مرقص الغائب الحاضر

عبد الحسين شعبان؛ إلياس مرقص: المثقف الأول

كمال عبد اللطيف؛ النظرية، العقلانية والتاريخ في أعمال إلياس مُرقص

أيوب أبو دية؛ (نقد العقلانية العربية) بين إلياس مرقص وسمير أمين

هيثم توفيق العطواني؛ الروح النقدية في فلسفة إلياس مرقص

إبداعات أدبية

فرج بيرقدار؛ ثلاث قصائد؛ (أريد)، (وبعد)، (كقلب أمه)

سميح شقير؛ ثلاث قصائد؛ (ليس بعد)، (قالت لي أمي)، (لو)

سمير قنوع؛ رغبة (قصيدة)

حسام حنوف؛ لعب الكبار (قصة)

حوار العدد

حوار مجلة (رواق ميسلون) مع المفكر المغربي سعيد ناشيد

ترجمات

رايموند هينيبوش؛ الهوية وتشكل الدولة في المجتمعات متعددة الطوائف- ترجمة عمر حداد

دي فرانسيسكا فارفيلو؛ رقمنة الأنماط الثقافية- ترجمة ورد العيسى

مراجعات وعروض كتب

سورية الأخرى.. صناعة الفن المعارض؛ ميريام كوك

سورية الدولة والهوية؛ خلود الزغير

وثائق

إعلان الوطنية السورية

حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي